Cna | Costantini all' Assemblea Nazionale “Serve un nuovo patto sociale”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – "Sono essenziali il dialogo e il confronto tra le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle imprese per una prospettiva condivisa a livello europeo su temi strategici che superano i confini nazionali". Lo ha affermato il presidente della CNA, Dario Costantini, nella relazione all'Assemblea annuale della Confederazione che si svolge a Taormina."I nostri sistemi imprenditoriali, pur con tante differenze, hanno attraversato anni di crisi e di difficoltà – ha aggiunto Costantini -. Prima la crisi della finanza globale, poi la pandemia e ora la crisi energetica conseguente all'orrendo conflitto nel cuore dell'Europa"."I sistemi imprenditoriali hanno quindi un bisogno vitale di una prospettiva di lungo termine, su scala europea, entro la quale determinare obiettivi ed azioni conseguenti".

