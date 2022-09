Clima: Bruno Bossio (Pd), 'ecosostenibilità al centro politiche Pd' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Le piazze italiane che si sono riempite di giovani attivisti per lo sciopero globale sul Clima chiamano in causa il mondo della politica e impongono al centro del dibattito il grande tema della transizione ecologica e di un futuro prossimo che dovrà essere declinato nel segno della tutela dell'ambiente". Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, deputata del Pd e candidata PD nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "Su questo percorso - prosegue la deputata - i ragazzi dei Friday for the future troveranno il Pd che in tutte le sedi istituzionali e nei programmi di governo ha compiuto scelte chiare per abbattere le fonti di inquinamento, proteggere gli ecosistemi e promuovere un modello sostenibile di sviluppo e produzione. La stesse scelte di campo non sono state compiute dai partiti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Le piazze italiane che si sono riempite di giovani attivisti per lo sciopero globale sulchiamano in causa il mondo della politica e impongono aldel dibattito il grande tema della transizione ecologica e di un futuro prossimo che dovrà essere declinato nel segno della tutela dell'ambiente". Ad affermarlo Enza, deputata del Pd e candidata PD nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "Su questo percorso - prosegue la deputata - i ragazzi dei Friday for the future troveranno il Pd che in tutte le sedi istituzionali e nei programmi di governo ha compiuto scelte chiare per abbattere le fonti di inquinamento, proteggere gli ecosistemi e promuovere un modello sostenibile di sviluppo e produzione. La stesse scelte di campo non sono state compiute dai partiti di ...

laboescapes : RT @rivistailmulino: Nonostante l’istituzione di un ministero per la Transizione ecologica, lo sguardo della politica sembra essere rimasto… - RisorseCAD : RT @rivistailmulino: Nonostante l’istituzione di un ministero per la Transizione ecologica, lo sguardo della politica sembra essere rimasto… - rivistailmulino : Nonostante l’istituzione di un ministero per la Transizione ecologica, lo sguardo della politica sembra essere rima… - bruno_simili : @annamomi Accidenti se lo è. Da questo dipende tanto e sempre più dipenderà (ho provato a dire qualcosa qui, spec.… - francescocolucc : RT @oss_romano: #19settembre #Clima Anche nella #chiesa cattolica c'è il rischio del #greenwashing . Intervista al responsabile dell'Uffici… -