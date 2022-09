Ciro Immobile infortunato, niente Italia: al suo posto Scamacca (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionale Italiana di calcio si prepara alla grande sfida di Nations League contro l’Inghilterra. La partita, valevole per la fase a gironi della competizione nata qualche anno fa, sarà fondamentale per capire il destino degli azzurri e, soprattutto, della compagine dei Tre Leoni: il raggruppamento, infatti, vede incredibilmente in testa l’Ungheria con 7 punti, seguita dalla Germania a quota 6, dall’Italia a 5 lunghezze e dagli inglesi fermi a quota 2. Una sconfitta, ovviamente, estrometterebbe gli anglosassoni dalla corsa qualificazione e li condannerebbe, con enormi possibilità, alla retrocessione nella Lega B. In un Giuseppe Meazza pronto a ruggire, i campioni d’Europa in carica tenteranno di cancellare l’onta del mancato accesso al Mondiale di Qatar raccogliendo tre punti d’oro in questo scontro diretto. Roberto Mancini, però, dovrà fare a meno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionalena di calcio si prepara alla grande sfida di Nations League contro l’Inghilterra. La partita, valevole per la fase a gironi della competizione nata qualche anno fa, sarà fondamentale per capire il destino degli azzurri e, soprattutto, della compagine dei Tre Leoni: il raggruppamento, infatti, vede incredibilmente in testa l’Ungheria con 7 punti, seguita dalla Germania a quota 6, dall’a 5 lunghezze e dagli inglesi fermi a quota 2. Una sconfitta, ovviamente, estrometterebbe gli anglosassoni dalla corsa qualificazione e li condannerebbe, con enormi possibilità, alla retrocessione nella Lega B. In un Giuseppe Meazza pronto a ruggire, i campioni d’Europa in carica tenteranno di cancellare l’onta del mancato accesso al Mondiale di Qatar raccogliendo tre punti d’oro in questo scontro diretto. Roberto Mancini, però, dovrà fare a meno ...

