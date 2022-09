Circonomia, il futuro del lavoro è nell'economia circolare (Di venerdì 23 settembre 2022) Alba, 23 set. (Adnkronos) - La settima edizione di Circonomia, Festival dell'economia circolare e della transizione ecologica, promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola, ha ospitato al Palazzo della Banca d'Alba un evento con gli studenti degli istituti superiori di Alba, dal titolo “L'economia circolare: traino per l'occupazione in Italia”. L'incontro, tenutosi nella sala congressi, ha visto la partecipazione di Riccardo Piunti, presidente Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati), Danilo Bonato, direttore generale di Erion Compliance Organization, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. Moderatrice Paola Ficco di Reteambiente; a stimolare il dibattito, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. L'incontro, incentrato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Alba, 23 set. (Adnkronos) - La settima edizione di, Festival dell'e della transizione ecologica, promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola, ha ospitato al Palazzo della Banca d'Alba un evento con gli studenti degli istituti superiori di Alba, dal titolo “L': traino per l'occupazione in Italia”. L'incontro, tenutosia sala congressi, ha visto la partecipazione di Riccardo Piunti, presidente Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati), Danilo Bonato, direttore generale di Erion Compliance Organization, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. Moderatrice Paola Ficco di Reteambiente; a stimolare il dibattito, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. L'incontro, incentrato ...

ElenaPirandello : RT @erealacci: Venerdì 23 settembre, ore 11.30. alla VII Edizione di @circonomia - Festival internazionale dell'economia circolare e della… - habitat66_diego : RT @emanuelarosio: Gestiamo il futuro in questo modo: per 18 mesi cambiamo i fornitori di gas sapendo che ci aspetta un periodo di prezzi a… - errecavallo : RT @erealacci: Venerdì 23 settembre, ore 11.30. alla VII Edizione di @circonomia - Festival internazionale dell'economia circolare e della… - errecavallo : RT @StefaniaVentu16: #Realacci Venerdì #23settembre, ore 11.30. alla VII Edizione di @circonomia - #Festival internazionale dell'economia… - errecavallo : RT @emanuelarosio: Gestiamo il futuro in questo modo: per 18 mesi cambiamo i fornitori di gas sapendo che ci aspetta un periodo di prezzi a… -

Alba: cooperazione protagonista al Festival Circonomia Conto alla rovescia per l'appuntamento con il Circonomia, il festival internazionale dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica. ...assolute di un talk dedicato alle sfide del futuro per ... Alba, la cooperazione protagonista al Festival Circonomia Conto alla rovescia per l'appuntamento con Circonomia , il festival internazionale dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica . ...assolute di un talk dedicato alle sfide del futuro per ... Il Sannio Quotidiano Circonomia, il futuro del lavoro è nell'economia circolare Alba, 23 set. (Adnkronos) - La settima edizione di Circonomia, Festival dell'economia circolare e della transizione ecologica, promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione ... Un circolo virtuoso. E molto eroico Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Conto alla rovescia per l'appuntamento con il, il festival internazionale dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica. ...assolute di un talk dedicato alle sfide delper ...Conto alla rovescia per l'appuntamento con, il festival internazionale dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica . ...assolute di un talk dedicato alle sfide delper ... Circonomia, il futuro del lavoro è nell’economia circolare Alba, 23 set. (Adnkronos) - La settima edizione di Circonomia, Festival dell'economia circolare e della transizione ecologica, promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...