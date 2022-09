Ciclismo su pista, Martina Fidanza cala il poker ai Campionati Italiani! Plebani/Pinazzi battono Lamon e Scartezzini (Di venerdì 23 settembre 2022) Al Velodromo di San Francesco al Campo (in provincia di Torino) proseguono i Campionati Italiani di Ciclismo su pista. Martina Fidanza si è scatenata nella terza giornata, vincendo tutte e quattro le gare andate in scena: scratch, inseguimento a squadre, velocità a squadre e Madison insieme a Rachele Barbieri (con cui aveva anche trionfato nelle prova a squadre, insieme anche a Chiara Consonni e Martina Alzini nell’inseguimento e a Elena Bissolati nella velocità). Un show assoluto per la poliziotta, che nella giornata d’apertura aveva trionfato nell’Eliminazione e nel Keirin. Davide Plebani e Mattia Pinazzi si sono imposti nella Madison grazie allo sprint finale trionfale contro Francesco Lamon e Michele Scartezzini. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Al Velodromo di San Francesco al Campo (in provincia di Torino) proseguono iItaliani disusi è scatenata nella terza giornata, vincendo tutte e quattro le gare andate in scena: scratch, inseguimento a squadre, velocità a squadre e Madison insieme a Rachele Barbieri (con cui aveva anche trionfato nelle prova a squadre, insieme anche a Chiara Consonni eAlzini nell’inseguimento e a Elena Bissolati nella velocità). Un show assoluto per la poliziotta, che nella giornata d’apertura aveva trionfato nell’Eliminazione e nel Keirin. Davidee Mattiasi sono imposti nella Madison grazie allo sprint finale trionfale contro Francescoe Michele. ...

