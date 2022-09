Ciclismo, Mondiali 2022: tra gli under 23 si impone il kazako Yevgeniy Fedorov, lontani gli italiani (Di venerdì 23 settembre 2022) Parla kazako (a distanza di dieci anni dal titolo di Alexey Lutsenko) il Mondiale di Ciclismo per gli uomini under 23. Uno scatenato Yevgeniy Fedorov è riuscito a portare a casa il successo in quel di Wollongong andando all’attacco sul finale ed imponendosi in una volata a due. Sei corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Fabio Van Den Bossche (Belgio), Hannes Wilksch (Germania), Petr Kelemen (Repubblica Ceca), Mathis Le Berre (Francia), Fabian Weiss (Svizzera) e Fran Miholjevic (Croazia). Squadre di livello, dunque la Gran Bretagna e anche l’Italia si sono dovute prendere la responsabilità di inseguire. Scatti e controscatti in gruppo, davanti anche la fatica si è fatta sentire e sono rimasti in tre all’attacco: La Berre, Wilksch e Van den Bossche. Nel frattempo, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Parla(a distanza di dieci anni dal titolo di Alexey Lutsenko) il Mondiale diper gli uomini23. Uno scatenatoè riuscito a portare a casa il successo in quel di Wollongong andando all’attacco sul finale edndosi in una volata a due. Sei corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Fabio Van Den Bossche (Belgio), Hannes Wilksch (Germania), Petr Kelemen (Repubblica Ceca), Mathis Le Berre (Francia), Fabian Weiss (Svizzera) e Fran Miholjevic (Croazia). Squadre di livello, dunque la Gran Bretagna e anche l’Italia si sono dovute prendere la responsabilità di inseguire. Scatti e controscatti in gruppo, davanti anche la fatica si è fatta sentire e sono rimasti in tre all’attacco: La Berre, Wilksch e Van den Bossche. Nel frattempo, ...

