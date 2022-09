Ciclismo, Mondiali 2022. Marino Amadori: “Speravo in un piazzamento migliore” (Di venerdì 23 settembre 2022) Una prova davvero deludente: Italia attesissima, viste le performance al Tour de l’Avenir, e invece piazzamenti fuori dalla top-20. Gli azzurri under 23 ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong nella prova in linea non sono riusciti a confermare il pronostico. Nella gara vinta da Yevgeniy Fedorov il Bel Paese è uscito dalla corsa ad un giro dal termine. Il commento ai canali della FederCiclismo di Marino Amadori: “Sinceramente Speravo in un piazzamento migliore. Avevamo i numeri per entrare nei 10 e forse anche nei primi 5. Abbiamo interpretato male la prima parte di gara, ma poi siamo venuti fuori bene e nel finale eravamo dove dovevamo essere. Poi sono mancate le gambe”. Parla anche Nicolò Buratti, 23mo e migliore della squadra ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Una prova davvero deludente: Italia attesissima, viste le performance al Tour de l’Avenir, e invece piazzamenti fuori dalla top-20. Gli azzurri under 23 aididi Wollongong nella prova in linea non sono riusciti a confermare il pronostico. Nella gara vinta da Yevgeniy Fedorov il Bel Paese è uscito dalla corsa ad un giro dal termine. Il commento ai canali della Federdi: “Sinceramentein un. Avevamo i numeri per entrare nei 10 e forse anche nei primi 5. Abbiamo interpretato male la prima parte di gara, ma poi siamo venuti fuori bene e nel finale eravamo dove dovevamo essere. Poi sono mancate le gambe”. Parla anche Nicolò Buratti, 23mo edella squadra ...

