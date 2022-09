Ciclismo femminile, l’Italia punta tutto sulle donne ai Mondiali: Longo Borghini o Balsamo, su chi puntare? E occhio a Persico… (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultima due giorni per i Mondiali di Ciclismo 2022. In quel di WolLongong vanno in scena le prove in linea più attese: quella delle donne e quella degli uomini in chiave élite. l’Italia, come da pronostico, punta tutto sulla gara al femminile per provare a giocarsi qualcosa di importante. Una squadra di lusso quella azzurra, ricca di atlete di qualità, che proverà, come di consueto, a fermare lo strapotere dei Paesi Bassi, anche questa volta favoritissimi (nonostante i problemi fisici di Annemiek van Vleuten). Doppia punta per la banda del ct Paolo Sangalli. In caso di corsa dura la stella è Elisa Longo Borghini, una sicurezza, una ciclista che ogni squadra vorrebbe avere: l’atleta della Trek-Segafredo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultima due giorni per idi2022. In quel di Wolng vanno in scena le prove in linea più attese: quella dellee quella degli uomini in chiave élite., come da pronostico,sulla gara alper provare a giocarsi qualcosa di importante. Una squadra di lusso quella azzurra, ricca di atlete di qualità, che proverà, come di consueto, a fermare lo strapotere dei Paesi Bassi, anche questa volta favoritissimi (nonostante i problemi fisici di Annemiek van Vleuten). Doppiaper la banda del ct Paolo Sangalli. In caso di corsa dura la stella è Elisa, una sicurezza, una ciclista che ogni squadra vorrebbe avere: l’atleta della Trek-Segafredo ...

