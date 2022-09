Ciambriello | “Diritto alla salute non sempre garantito e magistratura di sorveglianza a rilento”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittiva della libertà personale, Samuele, invitando tutti ad una riflessione, comunica che da giorni è in atto una protesta pacifica dei detenuti della sezione maschile e femminile, del carcere di Bellizzi Irpino. Cosi, il Garante: “Continua a crescere l’emergenza sanitaria e lo stress legatodisfunzione dell’attività delladinella misura in cui, i tempi di attesa per i ristretti, nonché’ di risposta dei magistrati competenti si dilatano oltremodo. I ristretti del carcere di Bellizzi Irpino, da vari giorni, attuano forme pacifiche di protesta, concernente il sopravvitto. Taluni lamentano di non riuscire, nonostante le reiterate richieste, di ...

