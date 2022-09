92Spagnolo : RT @com_notizie: #Icardi e #wandanara si sono separati, l'annuncio sui social - com_notizie : #Icardi e #wandanara si sono separati, l'annuncio sui social -

ilGiornale.it

In realtà non scrive le parole "io e Mauro ci" ma le fa chiaramente intendere. Le voci ...e Maurito Una storia, quella tra Icardi e, nata sotto i riflettori. L'incipit è un'...In realtà non scrive le parole "io e Mauro ci" ma le fa chiaramente intendere. Le voci ...e Maurito Una storia, quella tra Icardi e, nata sotto i riflettori. L'incipit è un'... "Ci separiamo". Wanda Nara (senza Icardi) annuncia a sorpresa il divorzio Nella notte Wanda Nara ha annunciato la separazione dal marito Mauro Icardi con una nota, che ha colto alla sprovvista anche il calciatore, che su Instagram parlava del suo amore per lei ...Lo ha annunciato lei nel cuore della notte tra giovedì e venerdì con un messaggio in cui dice: “Meglio che si sappia da me” e parla di “momento doloroso”. Tra una comparsata in tv e un outfit da sex b ...