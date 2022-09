Gazzetta_it : Chubb corre, Cleveland resiste anche senza DeShaun: piegata Pittsburgh #Nfl -

La Gazzetta dello Sport

Ma il secondo tempo è un monologo dei Browns:straripa passeggiando anche in end zone, Cooper continua a garantire tranquillità a Brissett. Un calcio a segno per parte, il punteggio si assesta ...Ma il secondo tempo è un monologo dei Browns:straripa passeggiando anche in end zone, Cooper continua a garantire tranquillità a Brissett. Un calcio a segno per parte, il punteggio si assesta ... Chubb corre, Cleveland resiste anche senza DeShaun: piegata Pittsburgh Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Prendere tempo. E’ quello che sta riuscendo a fa ...