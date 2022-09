Chiesa | Monteduro Acs | “E’ l’Africa la terra che soffre la persecuzione cristiana”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – E’con i suoi califfati lachelaanti-e le violazioni alla libertà religiosa di chi diverge dal mantra degli estremismi jihadisti, induisti o dei totalitarismi. Alessandrodirettore di ‘Aiuto allache’ (Acs) traccia un bilancio con l’Adnkronos in occasione della terza Marcia annuale per i martiri che al National Mall di Washington domani sosterrà i perseguitati nel mondo. “Dopo la disarticolazione militare dello Stato islamico in Siria e in Iraq, l’estremismo di quei paesi ha trovato rifugio in Africa. Dal 2016 e nei primi mesi del 2017 abbiamo assistito ad una progressiva e costante radicalizzazione delle comunità e ad un aumento dei fenomeni jihadisti”. Queste le ...