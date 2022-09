Chiara Saraceno a TPI: “Il governo ci chiese come migliorare il Rdc ma poi ha ignorato le nostre proposte” (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel marzo 2021 il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha insediato un comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. Per guidare l’organismo è stata scelta la sociologa Chiara Saraceno, una vita spesa a studiare misure di contrasto alla povertà. Otto mesi più tardi il comitato ha presentato al governo le sue conclusioni: il parere unanime degli esperti è stato che il Rdc è uno strumento essenziale, sebbene ci siano alcune criticità da correggere. Saraceno e i colleghi hanno avanzato dieci proposte migliorative: nessuna di queste però – come lamenta la professoressa parlando con TPI – è stata accolta: «Ci era stato chiesto persino di produrre un elaborato di legge: lo abbiamo fatto pur andando oltre il nostro mandato. Ma poi al tavolo del governo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel marzo 2021 il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha insediato un comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. Per guidare l’organismo è stata scelta la sociologa, una vita spesa a studiare misure di contrasto alla povertà. Otto mesi più tardi il comitato ha presentato alle sue conclusioni: il parere unanime degli esperti è stato che il Rdc è uno strumento essenziale, sebbene ci siano alcune criticità da correggere.e i colleghi hanno avanzato diecimigliorative: nessuna di queste però –lamenta la professoressa parlando con TPI – è stata accolta: «Ci era stato chiesto persino di produrre un elaborato di legge: lo abbiamo fatto pur andando oltre il nostro mandato. Ma poi al tavolo del...

