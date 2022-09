Chi è Salvatore Ferrigno, il candidato di centrodestra in Sicilia arrestato per mafia e voto di scambio (Di venerdì 23 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni, Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra in Sicilia, esponente di Popolari Autonomisti nella coalizione che supporta Schifani, è stato arrestato nella notte. Il motivo? È accusato di scambio elettorale politico con stampo mafioso. Insieme a lui sono finiti in manette anche il boss Giuseppe Lo Duca e Piera Lo Iacono. Proprio lei, secondo chi indaga, avrebbe fatto da ‘filo’ e avrebbe messo ‘in contatto’ il mondo politico con la mafia. Perché Salvatore Ferrigno è stato arrestato Salvatore Ferrigno, che correva alle elezioni per sostenere Schifani, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri perché, secondo chi ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni,diin, esponente di Popolari Autonomisti nella coalizione che supporta Schifani, è statonella notte. Il motivo? È accusato dielettorale politico con stampo mafioso. Insieme a lui sono finiti in manette anche il boss Giuseppe Lo Duca e Piera Lo Iacono. Proprio lei, secondo chi indaga, avrebbe fatto da ‘filo’ e avrebbe messo ‘in contatto’ il mondo politico con la. Perchéè stato, che correva alle elezioni per sostenere Schifani, è statonella notte dai Carabinieri perché, secondo chi ha ...

