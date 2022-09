Chelsea | Havertz | “L’esonero di Tuchel mi ha sorpreso”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “dihaanche me, specialmente se si considera come abbiamo giocato nell’ultimo anno e mezzo e cosa abbiamo vinto”. Lo ha detto Kai, in un’intervista a Kicker, a proposito della decisione della nuova proprietà deldi cambiare allenatore. L’ex Leverkusen prende le difese del tecnico, suo connazionale: “Con un sesto posto non puoi parlare di un brutto inizio di stagione, anche perchè sono arrivati tanti giocatori nuovi che devono ambientarsi. Ma il calcio si muove in fretta – le sue parole – Potter? Ci ha fatto un’ottima impressione, abbiamo una grande squadra, c’è tutto per fare bene”. Utilizzato spesso dacome falso nove,potrebbe ora cambiare ruolo: “Ma la mia posizione non è così importante, che giochi da 10, ...

