“Che gran successo dei migliori...”. Siluro di Conte a Draghi: sfottò e veleni (Di venerdì 23 settembre 2022) Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, all'evento di chiusura della campagna elettorale, in piazza Santi Apostoli a Roma, ha lanciato una pesante bordata a Mario Draghi mettendo insieme il conflitto tra Mosca e Kiev e la crisi dell'energia: “La guerra in Ucraina, con quale strategia siamo? Vogliamo un negoziato o no? Il governo dei migliori ci ha detto o pace o condizionatori, la pace è fuori dai radar e i condizionatori sono spenti e no sappiamo se accenderemo il riscaldamento quest'inverno. Che gran successo…”. “Ci avevano - ha poi continuato Conte dal palco romano - dato per morti. Questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute. Ancora una volta si sono sbagliati. Domenica 25 settembre è un momento importante per la nostra comunità nazionale e dobbiamo scegliere, non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, all'evento di chiusura della campagna elettorale, in piazza Santi Apostoli a Roma, ha lanciato una pesante bordata a Mariomettendo insieme il conflitto tra Mosca e Kiev e la crisi dell'energia: “La guerra in Ucraina, con quale strategia siamo? Vogliamo un negoziato o no? Il governo deici ha detto o pace o condizionatori, la pace è fuori dai radar e i condizionatori sono spenti e no sappiamo se accenderemo il riscaldamento quest'inverno. Che…”. “Ci avevano - ha poi continuatodal palco romano - dato per morti. Questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute. Ancora una volta si sono sbagliati. Domenica 25 settembre è un momento importante per la nostra comunità nazionale e dobbiamo scegliere, non ...

