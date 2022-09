Champions League, la Uefa punisce la Juve per i cori razzisti con il Psg (Di venerdì 23 settembre 2022) La Uefa ha deciso di punire la Juventus per i cori razzisti intonati dai suoi sostenitori a Parigi, nella partita di Champions League contro il Psg. Il club bianconero è stato multato per 15mila euro ed è stata decretata la chiusura parziale dello Juventus Stadium, che dovrà essere composto da almeno 1.000 posti, durante la successiva partita cui la Juventus giocherà come società ospitante. L’accusa è di comportamento razzista da parte dei suoi tifosi. La chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno. Inoltre, la Uefa stabilisce il divieto di vendere i biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta, divieto della validità di un anno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Laha deciso di punire lantus per iintonati dai suoi sostenitori a Parigi, nella partita dicontro il Psg. Il club bianconero è stato multato per 15mila euro ed è stata decretata la chiusura parziale dellontus Stadium, che dovrà essere composto da almeno 1.000 posti, durante la successiva partita cui lantus giocherà come società ospitante. L’accusa è di comportamento razzista da parte dei suoi tifosi. La chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno. Inoltre, lastabilisce il divieto di vendere i biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta, divieto della validità di un anno. L'articolo ilNapolista.

GoalItalia : Galeone 'salva' Allegri: 'Ha una squadra mediocre, un miracolo qualificarsi per la prossima Champions League' ?? - fanpage : 'Basta, basta' Sono alcune parole che urla una delle donne che lavora sul camion di panini preso d'assalto dagli ul… - gippu1 : Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero ch… - Luipez4 : RT @checcomas: @fullmetalnapoli @realvarriale @Azzurri Ci ha pensato l’Uefa Oramai li conoscono tutti… - Brigata_OM : @fabriferrari Anni e anni ad aspettare per tornare a vivere i match di Champions League. Per poi farsi chiudere lo… -