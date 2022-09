Catini e Onorati | “I conducenti del Tpl di Fiumicino sono di nuovo senza stipendio!”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 settembre 2022)– “Ci risiamo! Idel Tpl diLa società Trotta, che gestisce il servizio, è ancora una volta in ritardo con il pagamento. Il Comune di, che dovrebbe controllare ed eventualmente revocargli il servizio, fa silenzio e gioca a scarica barile”. Così in una nota Massimilianoe Giovanna, esponenti di Azione, che aggiungono: “Non c’è più vergogna in questo nostro Paese, dove nessuno si prende la responsabilità di gestione e organizzazione dei servizi, che dovrebbero essere il termometro di un Paese civile e democratico in crescita”. “Gli operatori non vengono pagati e il servizio diventa disservizio: le corse saltano e gli studenti restano ...