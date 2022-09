Caso Saman | siamo all’epilogo? L’agghiacciante intercettazione del padre

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo più di un anno, ildiAbbas potrebbe essere ormai alle battute finali. Un’delspiegherebbe chi ha posto fine alla via della diciottenne. Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara, paese in provincia di Reggio Emilia, scompareAbbas la diciottene di origini pakistane che vive ormai da molti anni in Italia. In molti pensano che la ragazza sia scappata, nella speranza di far perdere le sue tracce alla famiglia, di forte stampo patriarcale, che aveva in serbo per lei un destino chenon voleva né avrebbe mai accettato. Fonte: FacebookPurtroppo, però, la vita disi è interrotta proprio quella notte, nel pieno della sua giovinezza e bellezza. La diciottenne uscì quella sera con suo ...