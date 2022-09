Caso primarie Pd, il finanziere al processo su Emiliano: «Chiesero di togliere il suo nome da una fattura» (Di venerdì 23 settembre 2022) Eliminare il nome di Michele Emiliano da una fattura emessa in piena campagna elettorale. Questa la richiesta che un collaboratore di Margherita srl, azienda energetica foggiana, avrebbe rivolto a Eggers, la società di Torino che nel 2017 curò la campagna elettorale del presidente della Puglia alle primarie del Partito Democratico. Il particolare è emerso oggi nel tribunale di Torino, dove è ripreso il processo a carico di Emiliano per finanziamento illecito. Un’accusa rivolta anche al suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e agli imprenditori Giacomo Mescia (responsabile di Margherita) e Vito Ladisa (ristoratore). Oggi in aula ha parlato uno dei luogotenenti della Guardia di Finanza che svolsero l’indagine. Secondo i pm, Margherita e Ladisa intestarono a proprio ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Eliminare ildi Micheleda unaemessa in piena campagna elettorale. Questa la richiesta che un collaboratore di Margherita srl, azienda energetica foggiana, avrebbe rivolto a Eggers, la società di Torino che nel 2017 curò la campagna elettorale del presidente della Puglia alledel Partito Democratico. Il particolare è emerso oggi nel tribunale di Torino, dove è ripreso ila carico diper finanziamento illecito. Un’accusa rivolta anche al suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e agli imprenditori Giacomo Mescia (responsabile di Margherita) e Vito Ladisa (ristoratore). Oggi in aula ha parlato uno dei luogotenenti della Guardia di Finanza che svolsero l’indagine. Secondo i pm, Margherita e Ladisa intestarono a proprio ...

