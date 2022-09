Carta del docente, bonus 500 euro: sistema ancora bloccato. Il Ministero rassicura: accessibile tra pochi giorni (Di venerdì 23 settembre 2022) Dall’inizio di settembre la piattaforma telematica per utilizzare la Carta del docente risulta inaccessibile. Dal Ministero dell’Istruzione sostengono che si tratta solo di un leggero ritardo rispetto a quanto accaduto negli anni passati, sempre in corrispondenza dell’avvio delle lezioni, quando per motivi di aggiornamento del sistema la piattaforma è sempre risultata non utilizzabile L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Dall’inizio di settembre la piattaforma telematica per utilizzare ladelrisulta in. Daldell’Istruzione sostengono che si tratta solo di un leggero ritardo rispetto a quanto accaduto negli anni passati, sempre in corrispondenza dell’avvio delle lezioni, quando per motivi di aggiornamento della piattaforma è sempre risultata non utilizzabile L'articolo .

petergomezblog : Salvini, Berlusconi e Meloni chiudono la campagna del cdx (domani i singoli partiti) : “Governeremo per 5 anni”. La… - rusembitaly : ??????Diversi rispettabili giornalisti indipendenti italiani hanno ricevuto lettere identiche in lingua italiana su… - Coninews : SOFIA SUL TETTO DEL MONDO! ?? Dopo tre ori e un bronzo nelle prove di specialità, Sofia #Raffaeli si prende il tit… - orizzontescuola : Carta del docente, bonus 500 euro: sistema ancora bloccato. Il Ministero rassicura: accessibile tra pochi giorni - odilelly : RT @AlbertoLetizia2: Nel Donbass si sta svolgendo un referendum farsa, con gente armata che gira casa per casa raccogliendo voti su pezzi d… -