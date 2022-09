Carri armati Usa per l’Ucraina? L’opzione è sul tavolo (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli Stati Uniti potrebbero, in futuro, fornire Carri armati all’esercito ucraino. Un alto funzionario della Difesa Usa ha affermato lunedì 19 settembre che la possibilità che Washington possa trasferire non specificati Mbt (Main Battle Tank) alle forze armate di Kiev è “sul tavolo”. L’informazione è stata svelata durante una conferenza stampa di routine del Pentagono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli Stati Uniti potrebbero, in futuro, fornireall’esercito ucraino. Un alto funzionario della Difesa Usa ha affermato lunedì 19 settembre che la possibilità che Washington possa trasferire non specificati Mbt (Main Battle Tank) alle forze armate di Kiev è “sul”. L’informazione è stata svelata durante una conferenza stampa di routine del Pentagono InsideOver.

