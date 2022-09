Caro Pino, l’artista può tifare solo a sinistra: dalla Cinquetti alla Sandrelli è un film già visto (Di venerdì 23 settembre 2022) Continuano i violenti attacchi, non solo sui social, contro Pino Insegno, “reo” di essere salito sul palco di piazza del Popolo e avere presentato Giorgia Meloni: la colpa del popolare artista è quella di non avere fatto uno spot alla sinistra. In Italia funziona così: si può fare l’endorsement (termine inglese obbrobrioso ma pressoché intraducibile) solo per i partiti eredi del Pci o a essi collegati. Chi si schiera dall’altra parte, va colpito e affondato. O perlomeno ridicolizzato. Qualche esempio? Nelle stesse ore, Stefania Sandrelli registrava un video nel quale invitava a votare Emma Bonino e la sua lista Più Europa. Qualcuno l’ha criticata? Avete letto insulti, contumelie, addirittura fact checking, su quello che ha detto, come hanno fatto con Pino Insegno? No. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Continuano i violenti attacchi, nonsui social, controInsegno, “reo” di essere salito sul palco di piazza del Popolo e avere presentato Giorgia Meloni: la colpa del popolare artista è quella di non avere fatto uno spot. In Italia funziona così: si può fare l’endorsement (termine inglese obbrobrioso ma pressoché intraducibile)per i partiti eredi del Pci o a essi collegati. Chi si schiera dall’altra parte, va colpito e affondato. O perlomeno ridicolizzato. Qualche esempio? Nelle stesse ore, Stefaniaregistrava un video nel quale invitava a votare Emma Bonino e la sua lista Più Europa. Qualcuno l’ha criticata? Avete letto insulti, contumelie, addirittura fact checking, su quello che ha detto, come hanno fatto conInsegno? No. ...

