Caro gas, l’autorità europea dei mercati: “Sì al blocco delle negoziazioni sui mercati dell’energia in caso di eccesso di volatilità” (Di venerdì 23 settembre 2022) l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) ha aperto all’introduzione di “un nuovo tipo di meccanismo di blocco delle negoziazioni” sui mercati dei derivati su commodity e in particolare quelli dell’energia con l’obiettivo di limitare l’eccesso di volatilità. La Commissione Ue a inizio settembre aveva chiesto all’authority di svolgere un’analisi sul funzionamento del mercato olandese Ttf, che non è soggetto a vigilanza e su cui negli ultimi mesi si sono registrati prezzi fuori controllo. “In generale, vogliamo sottolineare che l’andamento dei mercati finanziari sembra essere stato determinato in larga misura dalla situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)degli strumenti finanziari e dei(Esma) ha aperto all’introduzione di “un nuovo tipo di meccanismo di” suidei derivati su commodity e in particolare quellicon l’obiettivo di limitare l’di. La Commissione Ue a inizio settembre aveva chiesto all’authority di svolgere un’analisi sul funzionamento del mercato olandese Ttf, che non è soggetto a vigilanza e su cui negli ultimi mesi si sono registrati prezzi fuori controllo. “In generale, vogliamo sottolineare che l’andamento deifinanziari sembra essere stato determinato in larga misura dalla situazione ...

