Caro carburante | cosa succederà ai prezzi della benzina nelle prossime settimane

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo un lieve rialzo alla fine di agosto il prezzotorna a scendere in modo significativo, attestandosi sugli 1,68 euro al litro in media per il self service. Il diesel invece è sugli 1,80 euro al litro. Intervistati da Money.it Cesare Imbriani (professore di economia politica dell’università Sapienza) e Alessandro Lanza (docente di Energy and environmental policyLuiss), si dicono convinti che il prezzo rimarrà sostanzialmente stabile. Il trend ribassista iniziato lo scorso giugno dovrebbe quindi avere ‘raggiunto un plateau’, una soglia minima, con massimo qualche altro lieve ribasso. Questo nonostante le nuove minacce atomiche lanciate da Vladimir Putin all’Occidente in occasionedichiarazione ...

A Lucca, in Toscana, potevi trovare il pellet a biomassa a 4 euro. Oggi può arrivare anche a 14 euro. I prezzi non sono solo aumentati. Sono letteralmente impazziti. Se i romani se ne sono accorti da tempo e per l'8 ottobre la Cgil Roma e Lazio ha annunciato una manifestazione contro il carovita, adesso anche il resto d'Italia sta prendendo coscienza della situazione.