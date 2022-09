Caro carburante | cosa può succedere al prezzo della benzina nelle prossime settimane

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo un lieve rialzo alla fine di agosto iltorna a scendere in modo significativo, attestandosi sugli 1,68 euro al litro in media per il self service. Il diesel invece è sugli 1,80 euro al litro. Intervistati da Money.it Cesare Imbriani (professore di economia politica dell’università Sapienza) e Alessandro Lanza (docente di Energy and environmental policyLuiss), si dicono convinti che ilrimarrà sostanzialmente stabile, il trend ribassista Il trend ribassista iniziato lo scorso giugno dovrebbe quindi avere “raggiunto un plateau”, una soglia minima, con massimo qualche altro lieve ribasso. Questo nonostante le nuove ...