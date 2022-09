Capitani torna in testa | i primissimi del nuovo ranking FIT

(Di venerdì 23 settembre 2022) Uno sguardo alnazionale maschile di padel, che entrerà in vigore a novembre. Nella proiezione attuale, che tiene conto dei risultati ottenuti fino al 31 agosto, al comando un big come Marcelo, seguito da Michele Bruno e Cristian Calneggia. In prima fascia anche… Matteo Berrettini

Repubblica Roma

... assaggiare, discutere " Tutte le informazioni VALSOLDA - Cavalieri, maghi,di ventura per la Sagra del Castello. Giunta alla X edizione sabato 24 e domenica 25 settembrela Sagra del ...Il Chiesanuovacon un ottimo punto dall'ostico campo dell'Atletico Ascoli (1 - 1). Mentre la ... Selita),(1 s.t. Fabiani), Cesca (1 s.t. Francesconi), Bandanera, Ruiz Alonso, Crescenzi (... Francesco Totti rimette gli scarpini, l'ex capitano giallorosso torna in campo Una seconda stagione ricca di novità e colpi di scena per la serie "Marta & Eva" in onda da lunedì in prima serata ed in prima visione su Rai Gulp ...Inaugurano i mercatini d'autunno e le sagre dal profumo settembrino. Tra una visita al bosco incantato e un pomeriggio in compagnia delle api è in arrivo il fine settimana. Domenica è giornata elettor ...