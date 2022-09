Caos nomine per le supplenze: tavolo ministeriale per i correttivi necessari. L’annuncio di Pittoni (Lega) (Di venerdì 23 settembre 2022) "La grana del Caos nomine per le supplenze sarà affrontata in uno specifico tavolo ministeriale allestito per l'occasione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) "La grana delper lesarà affrontata in uno specificoallestito per l'occasione". L'articolo .

orizzontescuola : Caos nomine per le supplenze: tavolo ministeriale per i correttivi necessari. L’annuncio di Pittoni (Lega) - mariopittoni : Supplenze, Pittoni: “Tavolo specifico per affrontare il caos delle nomine” - mariopittoni : Supplenze, Pittoni: “Tavolo specifico per affrontare il caos delle nomine” - scuolainforma : Caos nomine supplenze, ‘la grana verrà affrontata in un tavolo ministeriale specifico’ - mariopittoni : Supplenze, Pittoni: “Tavolo specifico per affrontare il caos delle nomine” -