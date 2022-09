Cannavaro al Benevento: una trattativa targata Pasquale Foggia (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riconoscere i meriti di chi investe e profonde soldi in una società di calcio è giusto ma anche facile. Dietro l’arrivo di Fabio Cannavaro al Benevento, però, non ci sono solo la forza economica e la caparbietà di Oreste Vigorito, ma anche e soprattutto la tenacia e la capacità di persuasione di Pasquale Foggia. Finito spesso alla gogna per scelte passate, il direttore sportivo della Strega avrebbe concesso ancora del tempo a Fabio Caserta ma, appurata la volontà del proprio presidente, non si è perso d’animo rimboccandosi subito le maniche. Ci aveva già provato con Daniele De Rossi, incassando un sì di massima. Dopo la retromarcia post Genoa, però, non era probabilmente il caso di andare a ribussare alla porta di “Capitan Futuro“. Foggia, allora, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Riconoscere i meriti di chi investe e profonde soldi in una società di calcio è giusto ma anche facile. Dietro l’arrivo di Fabioal, però, non ci sono solo la forza economica e la caparbietà di Oreste Vigorito, ma anche e soprattutto la tenacia e la capacità di persuasione di. Finito spesso alla gogna per scelte passate, il direttore sportivo della Strega avrebbe concesso ancora del tempo a Fabio Caserta ma, appurata la volontà del proprio presidente, non si è perso d’animo rimboccandosi subito le maniche. Ci aveva già provato con Daniele De Rossi, incassando un sì di massima. Dopo la retromarcia post Genoa, però, non era probabilmente il caso di andare a ribussare alla porta di “Capitan Futuro“., allora, ...

