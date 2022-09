Campionati europei giovanili: gli azzurrini convocati (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono stati comunicati i nominativi dei ragazzi che prenderanno parte ai prossimi "Juniors European Padel Championship" in programma dal 10 al 15 ottobre a Valencia Leggi su federtennis (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono stati comunicati i nominativi dei ragazzi che prenderanno parte ai prossimi "Juniors European Padel Championship" in programma dal 10 al 15 ottobre a Valencia

Sergiunicum : @FBiasin Troppi infortuni, invece. Troppa differenza con gli altri campionati europei e la cosa deve fare pensare.… - UNIBET_IT : Il replay della finale dei Campionati Europei dell'anno scorso è servito. Ecco tutto quello c'è da sapere su… - Bonus70385344 : RT @_Carabinieri_: ?? per la nostra coppia di pentatleti azzurri, composta da Matteo Cicinelli del Centro Sportivo #Carabinieri e Alessandra… - valdiviak23 : @albemutti @marifcinter Preferisco qualcuno che si renda conto che nel 2022 non puoi fare mercato come se fossi ai… - mckillbill : Domanda per i bravissimi @MarcoLai_23 e @tommcherubini, in questo inizio di stagione quali sono stati i tecnici nei… -