Campagna elettorale: fair play dei politici, giornalisti assatanati (Di venerdì 23 settembre 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:30 Ultimi fuochi da Campagna elettorale, ha ragione Claudio Cerasa: non è stata granché, tutti hanno provato a moderarsi. 01:50 Centrodestra in piazza, giornali stranieri preoccupati, dal El Pais a Les echos: breve zuppa straniera. 04:50 Politica, Enrico Letta: vogliono stravolgere la Carta. Bersani: non dovranno toccare neanche una virgola. Meloni: molte cose di Orban non le condivido. 07:20 Il pizzino dei russi è fantastico: quando i leader italiani andavano alla corte di Putin. Ma in Russia esplode la protesta, anche per il New York Times è in difficoltà. 09:23 Iran, la mitica Amanpour che non si mette il velo a New York per intervistare il presidente Raisi. 10:15 Ormai il riscaldamento globale è la causa di tutti i mali… 11:05 La logica distorta di tassare gli extraprofitti. 11:48 L'Inghilterra farà il più grande ...

matteorenzi : Che bello l’entusiasmo della piazza milanese. Forza che dobbiamo sfruttare le ultime ore di campagna elettorale… - matteosalvinimi : Ora il mio intervento da piazza del Popolo a Roma, all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestr… - pdnetwork : Le ultime parole della nostra bellissima campagna elettorale le diremo domani a Roma, in Piazza del Popolo, dalle 1… - gilamalfa : @Mary94963974 Però sa l'ultimo giorno di campagna elettorale non penso che la Meloni abbia apprezzato comunque vedremo. - marcofusi1980 : RT @grande_flagello: Ho riassunto tutta questa pazza campagna elettorale in 2 minuti #elezionipolitiche2022 -

Il vero obiettivo della minaccia all'Italia di Ursula von der Leyen In una campagna elettorale tra le più scadenti della storia d'Italia per l'assoluta assenza di senso della proposta della sinistra, che è passata dall'agenda Draghi a quella di Conte , il povero ... Elezioni 2022, Salvini: "Da von Der Leyen parole disgustose". Renzi all'Ue: "Non dovete entrare nelle questioni italiane". Letta: "Nessun ... E gioca al Partitometro Le news di oggi sulla campagna elettorale italiana Punti chiave 10:45 Berlusconi precisa: "Mie frasi su Putin Riferivo pensiero di altri, io contrario ad aggressione a Kiev" ... Bonus busta paga fino a 3.500 euro, ecco come averlo: le istruzioni per il 2023 Come aumentare le buste paga senza far salire il debito pubblico Alberto Brambilla (Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) traccia la strada da seguire. Voto, campagna elettorale alle battute finali. Bruxelles alla finestra