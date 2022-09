Campagna elettorale | assente l’ambiente I politici di prima erano più sensibili?

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un articolo pubblicato su questa testata evidenzia che il tema ambientale è pressochédai discorsi deiin. Credo che chi abbia un minimo, ma dico un minimo dità ambientale, questa assenza risulti sconcertante. Ricordo bene quando negli anni Ottanta, inizio Novanta, nel mondo politico il tema era ben presente: fu istituito il ministero del; fu creato il Consiglio nazionale percui partecipavano le associazioni ambientaliste, che venivano riconosciute; furono promulgate leggi importanti in campo ambientale e anche la fondamentale “legge Ceruti” sulle aree protette, nazionali e regionali.anni in cui la salute della nostra terra era molto migliore di quella attuale. Eppure oggi, ...

