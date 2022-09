Camerota | torna “Avró cura di te” | medici gratis per visite specialistiche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Cambia location ma resta immutata la formula dell’iniziativa “Avròdi te”, la manifestazione di solidarietà e beneficenza, creata dal medico dentista Giovanni Ruocco che mette insieme un gruppo di colleghi provenienti da più parti d’Italia e che per giorno si mettono a disposizione gratuita dei cittadini pernon sempre facili da ottenere e da effettuare. “Torniamo in tanti e desiderosi di proseguire il percorso di questa iniziativa che nel corso degli anni ha incontrato l’interesse delle persone, consentendo a tantidi salvare anche pazienti che, attraverso le nostre, hanno scoperto malattie importanti – ha dichiarato il medico Gianni Ruocco. Mai come in questo periodo, dopo l’emergenza pandemica che ha ...