Cambiamo il Paese La scommessa del centrodestra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Libertà. Lo ripetono tutti i leader delsaliti sul palco insieme ieri sera a piazza del Popolo, a Roma. Ognuno, ovviamente, con le sue declinazioni e il suo stile. Con la sua narrazione. Così Silvio Berlusconi, il primo a prendere la parola, invoca il diritto a vivere «in undove i cittadini non debbano aver paura se a vincere le elezioni sono gli altri». Mentre Matteo Salvini ribadisce la collocazione estera delnel mondo occidentale ma rivendica il diritto di farsi rispettare e non semplicemente «prendere ordini» nei consessi internazionali. E Giorgia Meloni, infine, basa l'intero suo discorso su un'Italia in cui nessuno debba più sentirsi suddito. Degli alleati internazionali, del «mainstream», dello Stato che esige troppe tasse, di chi mette in discussione la democrazia se i cittadini non votano come ci si ...