California | l’alternativa pro-ambiente alla cremazione | i defunti possono diventare concime

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ogni anno negli Stati Uniti le cremazioni producono circa 360mila tonnellate di anidride carbonica. Ma a trovare un’alternativa sostenibile è lache dal 2027 prevede che i, anziché essere sepolti o cremati, potrannoper campi e giardini senza alcun danno per l’. La legge, proposta ddeputata Cristina Garcia, è stata firmata qualche giorno fa dal governatore democratico Gavin Newsom, scrive il Los Angeles Times. “Con il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare che ci minacciano questo è un metodo alternativo di smaltimento che non inquina”, ha spiegato Garcia. Il nuovo procedimento prevede che il corpo del defunto sia messo in un contenitore d’acciaio e sepolto a circa 2,4 metri di profondità circondato da materiali ...

... ricercatore dell'Università della, ha condotto uno ...uno studio (2007) che ha osservato che la scrittura riduce'... Ma non va considerato come un'per chi non ha un amico "vero" ...... nella Napa Valley e all'Università delladi Davis per ... Inoltre, il caldo fa diminuire'acidità, che dà freschezza al ... In, creano'ombra con pratiche abbandonate da tempo, ...