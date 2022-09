Calendario Nations League calcio oggi: orari partite 23 settembre, programma, dove vederle in tv e streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo le prime partite di ieri, la Nations League è pronta a tornare stasera con l’agenda relativa alla seconda parte della quinta giornata della fase a gironi, della rassegna calcistica per nazionali. In questo venerdì 23 settembre saranno ben 7 le partite in agenda: occhi puntati sul Girone 3 della Fascia A della competizione, dove saranno in campo Italia-Inghilterra, con gli azzurri di Mancini che cercheranno di battere i britannici a San Siro, e Germania-Ungheria. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match in programma e quali saranno le partite visibili in tv e in streaming in questo venerdì 23 settembre 2022. Italia-Inghilterra sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e in streaming ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo le primedi ieri, laè pronta a tornare stasera con l’agenda relativa alla seconda parte della quinta giornata della fase a gironi, della rassegna calcistica per nazionali. In questo venerdì 23saranno ben 7 lein agenda: occhi puntati sul Girone 3 della Fascia A della competizione,saranno in campo Italia-Inghilterra, con gli azzurri di Mancini che cercheranno di battere i britannici a San Siro, e Germania-Ungheria. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match ine quali saranno levisibili in tv e inin questo venerdì 232022. Italia-Inghilterra sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e in...

