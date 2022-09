Calendario Mondiali ciclismo 2022: orari 24 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 23 settembre 2022) Continuano i Mondiali 2022 di ciclismo a Wollongong (Australia). La giornata del 24 settembre si aprirà con la prova in linea femminile juniores alle 00:00 italiane. In questa gara prenderanno il via le azzurre Eleonora Ciabocco, Francesca Pellegrini, Gaia Segato, Alice Toniolli, Federica Venturelli. Alle 4:25 inizierà poi la prova femminile élite, gara in cui rappresenteranno il Bel Paese Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini (U23), Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Silvia Zanardi (U23). Le due prove di domani valevoli per i Mondiali 2022 di ciclismo si potranno vedere in diretta tv su Rai 2 (solo per la gara élite), Rai Sport (solo per la prova juniores) ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Continuano idia Wollongong (Australia). La giornata del 24si aprirà con la prova in linea femminile juniores alle 00:00 italiane. In questaprenderanno il via le azzurre Eleonora Ciabocco, Francesca Pellegrini, Gaia Segato, Alice Toniolli, Federica Venturelli. Alle 4:25 inizierà poi la prova femminile élite,in cui rappresenteranno il Bel Paese Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini (U23), Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Silvia Zanardi (U23). Le due prove di domani valevoli per idisi potranno vedere in diretta tv su Rai 2 (solo per laélite), Rai Sport (solo per la prova juniores) ed ...

