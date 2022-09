Calendario Mondiali canottaggio 2022 oggi: orari 23 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 23 settembre 2022) Si aprirà alle 10.15 di oggi, venerdì 23 settembre, la sesta giornata dei Mondiali senior 2022 di canottaggio e paracanottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione unica in programma fino alle 16.00 circa, Finali D, C e B, semifinali, ripescaggi e Finali A delle specialità non paralimpiche, ad eccezione del doppio PR3 misto, che sarà nuova specialità paralimpica a Parigi 2024, e delle specialità non olimpiche. Saranno undici gli equipaggi italiani oggi in gara, due nelle semifinali, uno nei ripescaggi ed otto nelle Finali A. Diretta tv dalle 13.00 alle 16.00 su RaiSport+HD, diretta streaming della rassegna fruibile su RaiPlay (13.00-16.00) e worldrowing.com. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Si aprirà alle 10.15 di, venerdì 23, la sesta giornata deiseniordie para: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione unica infino alle 16.00 circa, Finali D, C e B, semifinali, ripescaggi e Finali A delle specialità non paralimpiche, ad eccezione del doppio PR3 misto, che sarà nuova specialità paralimpica a Parigi 2024, e delle specialità non olimpiche. Saranno undici gli equipaggiin, due nelle semifinali, uno nei ripescaggi ed otto nelle Finali A. Diretta tv dalle 13.00 alle 16.00 su RaiSport+HD, direttadella rassegna fruibile su RaiPlay (13.00-16.00) e worldrowing.com. OA Sport vi ...

