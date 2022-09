Calcio, Roma, nuovi rumors di mercato (Di venerdì 23 settembre 2022) . A gennaio arriverà Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso e, per accontentare Mou, un altro difensore. La Roma in questi mesi ha lavorato molto su Solbakken, l’accordo risale a qualche mese fa, l’attaccante è stato anche a Roma per le visite mediche, ma difficilmente arriverà nella Capitale prima della scadenza del contratto. Tra i vari nomi presi in considerazione per il difensore, c’è quello di Chalobah, che potrebbe anche lui arrivare, in prestito dal Chelsea, durante la sessione invernale del Calciomercato. Attenzione ancora a Frattesi, che vuole solo la Roma, e che potrebbe servire ai giallorossi vista l’assenza di Wijnaldum. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) . A gennaio arriverà Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso e, per accontentare Mou, un altro difensore. Lain questi mesi ha lavorato molto su Solbakken, l’accordo risale a qualche mese fa, l’attaccante è stato anche aper le visite mediche, ma difficilmente arriverà nella Capitale prima della scadenza del contratto. Tra i vari nomi presi in considerazione per il difensore, c’è quello di Chalobah, che potrebbe anche lui arrivare, in prestito dal Chelsea, durante la sessione invernale del. Attenzione ancora a Frattesi, che vuole solo la, e che potrebbe servire ai giallorossi vista l’assenza di Wijnaldum. L'articolo proviene da Italia Sera.

