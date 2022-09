Calcio: Mourinho si dà al rap, cameo nel video di Stormzy (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - José Mourinho ha sfruttato la pausa della Serie A per lasciare spazio alla nazionale per darsi alla musica. L'allenatore della Roma è infatti stato protagonista di un cameo nel videoclip musicale del rapper Stormzy, "Mel Made Me Do It". Non solo una pura e semplice comparsa, ma una presenza che rimanda ad alcune delle sue citazioni. Nel video il tecnico portoghese è ripreso con il suo classico dito sulla bocca e in sottofondo è la sua voce a ripetere quella che è diventata una delle sue tante frasi cult durante il suo periodo inglese: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble" (una frase rivolta in polemica con l'arbitro Chris Foy nel 2014). Lo stesso Mourinho ha, poi, condiviso sui social una foto insieme al rapper statunitense definendo molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - Joséha sfruttato la pausa della Serie A per lasciare spazio alla nazionale per darsi alla musica. L'allenatore della Roma è infatti stato protagonista di unnelclip musicale del rapper, "Mel Made Me Do It". Non solo una pura e semplice comparsa, ma una presenza che rimanda ad alcune delle sue citazioni. Nelil tecnico portoghese è ripreso con il suo classico dito sulla bocca e in sottofondo è la sua voce a ripetere quella che è diventata una delle sue tante frasi cult durante il suo periodo inglese: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble" (una frase rivolta in polemica con l'arbitro Chris Foy nel 2014). Lo stessoha, poi, condiviso sui social una foto insieme al rapper statunitense definendo molto ...

