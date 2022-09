Calcio: Immobile salta Italia-Inghilterra per problema muscolare, al suo posto Scamacca (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Ciro Immobile salterà la sfida di Nations League di stasera a San Siro fra Italia e Inghilterra per un piccolo fastidio muscolare. Gli esami fatti hanno evidenziato un piccolo edema al bicipite femorale. L'attaccante della Lazio resterà in ritiro e farà una nuova risonanza questo sabato per capire se riuscirà a recuperare per lunedì contro l'Ungheria. Al suo posto contro gli inglesi gioca Scamacca. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Cirosalterà la sfida di Nations League di stasera a San Siro fraper un piccolo fastidio. Gli esami fatti hanno evidenziato un piccolo edema al bicipite femorale. L'attaccante della Lazio resterà in ritiro e farà una nuova risonanza questo sabato per capire se riuscirà a recuperare per lunedì contro l'Ungheria. Al suocontro gli inglesi gioca

