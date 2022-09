marattin : Dibattito a Confartigianato Cuneo. Impariamo a chiedere conto alla politica di ciò che ha fatto, non di ciò che pro… - Luxgraph : Buste paga più pesanti? Arriva il «bonus» 600 euro di Draghi: cos’è e perché conviene #corriere #news #2022 #italy… - TaddeiPistola : RT @TaddeiPistola: AUMENTARE BUSTE PAGA E TUTTO E BUONO E FAI IL BRAVO AUMENTA PENSA E FAI UN GESTO BUONO E CARINO - TaddeiPistola : AUMENTARE BUSTE PAGA E TUTTO E BUONO E FAI IL BRAVO AUMENTA PENSA E FAI UN GESTO BUONO E CARINO - MauroCapozza : RT @IlconteZio: @Moonlightshad1 Non esistono eroi. Repubblica è #Gedi, a sua volta #Agnelli. Iperatlantista. Le buste paga ai giornalisti l… -

Corriere della Sera

... prima dell'infortunio referendario sulla riforma costituzionale, con quegli ottanta euro in più - se non ricordo male - infilate nelledel pubblico impiego. Il senatore di Scandicci va ...Oppure per le, che dobbiamo conservare un numero di anni specifico per non avere problemi con affitti, mutui e datori di lavoro . Invece, il tradizionale periodo di conservazione dei ... Buste paga più pesanti con il «bonus» 600 euro di Draghi: cos’è e perché conviene I 600 euro senza tasse e senza contributi per rimborsare le bollette sono un’idea da applicare ad altre voci. Con effetti virtuosi. ProviamoL’annuncio televisivo di Renzi di avere querelato Conte per diffamazione è la notizia emblematica della tragedia della politica italiana.