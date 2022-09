Borsa: Milano pesante ( - 2,2%), Spread sopra i 224 punti (Di venerdì 23 settembre 2022) Piazza Affari appare pesante al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib cede il 2,2% a 21.303 punti con il listino principale completamente in rosso a parte Tim (+0,85%). Sale a 224,6 punti il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Piazza Affari appareal traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib cede il 2,2% a 21.303con il listino principale completamente in rosso a parte Tim (+0,85%). Sale a 224,6il ...

