Borsa: Europa scivola, pressione sui Titoli di Stato (Di venerdì 23 settembre 2022) Pesano le Borse europee con i futures Usa in rosso per i timori sulla recessione alimentati dal calo oltre le stime degli indici Pmi nell'Ue. Con l'euro su nuovi minimi a 1,0235 sul dollaro sale la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Pesano le Borse europee con i futures Usa in rosso per i timori sulla recessione alimentati dal calo oltre le stime degli indici Pmi nell'Ue. Con l'euro su nuovi minimi a 1,0235 sul dollaro sale la ...

infoiteconomia : Borsa: Milano debole con Europa, positiva Unicredit - fisco24_info : Le Borse europee scivolano, pressione sui Titoli di Stato: Nuovo minimo euro-dollaro, rendimento Bund oltre il 2% - fisco24_info : Borsa: Europa scivola, pressione sui Titoli di Stato: Nuovo minimo euro-dollaro, rendimento Bund oltre il 2% - e_borsa : 'Non c’è un modo indolore per abbattere l’inflazione': e nemmeno a Natale la #Borsa potrebbe fare regali agli… - Violetta_2021 : RT @moneypuntoit: ?? Borsa di Milano oggi 23 settembre: Ftse Mib in calo, non c'è slancio in Europa ?? -