Bonus psicologo, si amplia la platea: chi può accedere e tutte le novità (Di venerdì 23 settembre 2022) Passa da 10 milioni a 25 milioni di euro il fondo destinato al Bonus psicologo a causa delle numerose richieste presentate dai cittadini. Ecco come richiederlo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Passa da 10 milioni a 25 milioni di euro il fondo destinato ala causa delle numerose richieste presentate dai cittadini. Ecco come richiederlo

asabranca69 : @marianski65 @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 @La7tv La puntata di ieri sera è stata vomitevole! Un livello così bas… - renatogalgano : Anche Stefania ha bisogno di aiuto: il bonus psicologo è anche per lei. - renatogalgano : L'unica cosa di cui Milena dovrebbe essere soddisfatta è il bonus psicologo di cui, viste le sue condizioni, potrà… - ZaccariaThun : @LGmarangon Pensa quelli con l'accoppiata bandierina U€ + bandierina nazigraina. Hai già speso tutto il bonus psicologo? - violettincella : @pietroraffa Spero sia ironico. Se non lo è, le rimane sempre la possibilità di avvalersi del bonus psicologo. Ma non penso possa bastare!! -