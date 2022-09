Bonus E-Commerce Agricoltura: c’è ancora tempo per richiederlo (Di venerdì 23 settembre 2022) Le reti di imprese agricole che hanno realizzato investimenti digitali per abilitare o potenziare il commercio elettronico hanno tempo fino al 20 ottobre per inviare la domanda e ottenere un credito d’imposta al 40%. E’ quanto prevede il Bonus E-Commerce Agricoltura, introdotto dall’ultima legge di Bilancio che incentiva gli investimenti sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. E’ utilizzabile dalle reti di imprese agricole o agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino“. Come funziona Il credito può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50mila euro. I limiti cambiano a seconda ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Le reti di imprese agricole che hanno realizzato investimenti digitali per abilitare o potenziare il commercio elettronico hannofino al 20 ottobre per inviare la domanda e ottenere un credito d’imposta al 40%. E’ quanto prevede ilE-, introdotto dall’ultima legge di Bilancio che incentiva gli investimenti sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. E’ utilizzabile dalle reti di imprese agricole o agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino“. Come funziona Il credito può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50mila euro. I limiti cambiano a seconda ...

