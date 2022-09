Bonus di 350 euro ai lavoratori indipendenti | Ecco come ottenerlo (Di venerdì 23 settembre 2022) È previsto un nuovo Bonus stanziato dallo stato, ammonta a 350 euro ed è destinato ai lavoratori indipendenti: ci sono però dei limiti In questo momento economico così critico per il nostro paese, i cittadini sentono sempre di più il peso del caro vita. Bonus di 350 euro per i lavoratori indipendenti (fonte canva)Sono molte le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese per via dei prezzi alti. I costi sono arrivati ai massimi storici e riguardano soprattutto i beni di prima necessità, come i generi alimentari. Nonostante il reddito di Cittadinanza, che non si sa se verrà abolito o meno, tutto dipende dalle elezioni del 25 settembre, gli italiani si trovano in grandi difficoltà economiche. A rincarare la dose c’è ... Leggi su topicnews (Di venerdì 23 settembre 2022) È previsto un nuovostanziato dallo stato, ammonta a 350ed è destinato ai: ci sono però dei limiti In questo momento economico così critico per il nostro paese, i cittadini sentono sempre di più il peso del caro vita.di 350per i(fonte canva)Sono molte le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese per via dei prezzi alti. I costi sono arrivati ai massimi storici e riguardano soprattutto i beni di prima necessità,i generi alimentari. Nonostante il reddito di Cittadinanza, che non si sa se verrà abolito o meno, tutto dipende dalle elezioni del 25 settembre, gli italiani si trovano in grandi difficoltà economiche. A rincarare la dose c’è ...

