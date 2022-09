Bonus 150 euro, opportunità anche per docenti e Ata (compresi i precari) (Di venerdì 23 settembre 2022) Un Bonus una tantum di 150 euro è la misura introdotta con il decreto Dl Aiuti ter. Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Ununa tantum di 150è la misura introdotta con il decreto Dl Aiuti ter. Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta. L'articolo .

orizzontescuola : Bonus 150 euro, opportunità anche per docenti e Ata (compresi i precari) - infoitinterno : Bonus 200 e 150 euro: differenze, a chi spetta, requisiti, come richiederlo e limiti Isee - infoitinterno : Serve l’autodichiarazione per il bonus 150 euro? Scopri come richiederlo - infoitinterno : Bonus 150 euro stagionali: requisiti e domanda, ma non per tutti - infoitinterno : Bonus 150 euro: ecco chi lo riceverà a novembre -