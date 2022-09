Bomba atomica, ecco gli obiettivi di Putin in Italia: la mappa del terrore (Di venerdì 23 settembre 2022) La minaccia nucleare di Vladimir Putin non deve essere sottovalutata. La Russia infatti non può e non vuole perdere la guerra quindi è davvero disposta a tutto, anche ad usare armi atomiche. Lo zar dispone di ordigni "tattici" che hanno una testata compresa tra 0,2 e duecento chilotoni (quella di Hiroshima era di venti chilotoni, per intenderci) e che è disposto a usare - al momento - solo come arma difensiva. Una condizione che potrebbe concretizzarsi in Ucraina, dove tramite referendum saranno annesse le regioni occupate. Sul come e dove verrebbe usata l'arma "tattica", riporta La Repubblica, non si sa nulla. Da tempo i vertici della Nato studiano gli eventuali obiettivi su cui verrebbero puntati i missili russi. Un obiettivo potrebbe essere l'Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza: cancellarla con un fungo atomico sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) La minaccia nucleare di Vladimirnon deve essere sottovalutata. La Russia infatti non può e non vuole perdere la guerra quindi è davvero disposta a tutto, anche ad usare armi atomiche. Lo zar dispone di ordigni "tattici" che hanno una testata compresa tra 0,2 e duecento chilotoni (quella di Hiroshima era di venti chilotoni, per intenderci) e che è disposto a usare - al momento - solo come arma difensiva. Una condizione che potrebbe concretizzarsi in Ucraina, dove tramite referendum saranno annesse le regioni occupate. Sul come e dove verrebbe usata l'arma "tattica", riporta La Repubblica, non si sa nulla. Da tempo i vertici della Nato studiano gli eventualisu cui verrebbero puntati i missili russi. Un obiettivo potrebbe essere l'Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza: cancellarla con un fungo atomico sarebbe un ...

Libero_official : Da tempo la #Nato studia gli eventuali obiettivi di armi tattiche russe. Non solo in #Ucraina: ecco dove potrebbe c… - EraldoFR : RT @KRISKSB: @ale_moretti @eurodeputatipd Putin avrà messo una bomba atomica sotto il deretano di Von Der Culen & associati!!! ?????? - nebbiafatata : RT @psicoabile: 2022: la cosa incredibile è’ che potremmo tutti morire da un momento all’altro, magari nel sonno, a causa di una bomba atom… - gpalmero3 : RT @psicoabile: 2022: la cosa incredibile è’ che potremmo tutti morire da un momento all’altro, magari nel sonno, a causa di una bomba atom… - StefanoBonetti7 : RT @AGisotti: Dall’inizio del conflitto in #Ucraina, Il #Papa ha sottolineato molte volte che la guerra è una follia. Appelli accorati che… -