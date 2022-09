Bollettino Covid Italia oggi | 23 settembre | 21 085 nuovi casi e 49 morti - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 23 settembre 2022) Scendono i ricoveri. I vaccini bivalenti anti -aggiornati saranno disponibili anche come seconda dose di richiamo per soggetti di almeno 12 anni di ...

lifestyleblogit : Covid oggi Emilia, 1.526 contagi e 6 morti: bollettino 23 settembre - - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 Nelle ultime 24 ore si sono registarti 49 decessi, il numero dei ricoverati nelle terapie intensive sono dimi… - NotizieVirgilio : ?? Covid, decessi in calo: i dati aggiornati di tutte le regioni Diramato il bollettino Covid del 23 settembre 2022:… - toscanamedianew : Toscana e Piemonte sono ad alto rischio Covid - sulsitodisimone : In Italia 21.085 nuovi casi covid e positività su al 13,9% -

23 settembre 2022: i dati e la curva dei positivi .23 settembre 2022: la situazione negli ospedali .23 settembre 2022: la situazione nelle regioni ......Nuovi casi di positivitàin lieve aumento in Veneto: oggi sono 3.160, contro i 3.087 di ieri (+73), dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.247.714. Lo rileva il...StampaSono 1.636 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.803 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,86%, senza significative variazioni rispetto al 13,23 di ieri. Nel bollettino non si seg ...Sale ancora il tasso di positività che si attesta al 17%. Sono 571 i nuovi positivi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di ...